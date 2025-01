Motociclista é cortado no pescoço por linha chilena na BR-101

Rio - Um motociclista, de 27 anos, foi ferido no pescoço por uma linha chilena enquanto trafegava na BR-101, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O caso aconteceu nesta terça-feira (7), na altura do bairro Guaxindiba.



De acordo com o boletim de saúde divulgado nesta quinta-feira (9), a vítima segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, com quadro clínico estável. Segundo a direção da unidade, o paciente deu entrada no CTI e passou por uma cirurgia.



A Arteris Fluminense, responsável pela via, informou que o homem trafegava na pista sentido Itaboraí, na altura do Km 307, quando teve o pescoço cortado por uma linha chilena.



Ele foi socorrido com ferimentos moderados por equipes da empresa e levado para Heat. O motociclista estava acompanhado de sua filha, menor de idade, que não se machucou no acidente e permaneceu com a equipe até a chegada de familiares.