Chegou a brincar com possibilidade

No fim de 2024, ele chegou a publicar um vídeo de humor se gabando por não ter sido roubado em meio à violência do Rio. No entanto, a alegria não durou muito. Morador do bairro Maria da Graça, na Zona Norte, Pedro revelou que menosprezou a região e baixou a guarda.

"Jamais puxe o celular na rua, a culpa não é minha, mas jamais subestime o local onde você tá. Onde eu moro tem comunidade para tudo quanto é lado e ninguém quer passar perto, mas fui assaltado no Recreio", afirmou.

"Eu rodei vários lugares que as pessoas consideram muito perigosos, não só aqui no RJ, mas em São Paulo, Pernambuco... e aí, em um bairro que é tranquilo, eu tomei esse bote, me senti indefeso e muito surpreso, porque eu não esperava. E não tinha o que fazer, eu estava sozinho na rua".