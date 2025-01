Não acreditou que seria assaltado

Pedro relatou que chegou a ver e observar a moto com os ladrões, mas, mesmo vendo o "padrão" de assalto, não acreditou que fosse ser roubado. "Eu vi a moto se aproximando, eles indo, voltando, moto sem placa, duas pessoas com capacete, só que eu estava tão seguro de mim e do local que eu achei que não fosse acontecer. Foi a primeira vez, eu moro em Maria da Graça, mas vim no apartamento dos meus pais, que moram no Recreio", disse.

Com o roubo, o influenciador teve um prejuízo estimado em R$ 8 mil, com o celular e um relógio da marca 'Garmim'. Em relação à mudança de rotina, ele ainda não sabe como vai prosseguir, mas garantiu que ficará mais atento nas ruas, principalmente nas suas corridas durante a madrugada pela cidade.