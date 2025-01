Que dupla! Gêmeas viralizam com o melhor dueto de bebês da internet

As gêmeas Hani e Bella, com apenas três meses de vida, estão conquistando corações e fazendo sucesso nas redes sociais – e tudo por um talento incrível e raro: elas choram em perfeita sincronia. O vídeo, postado pela mãe delas, Romina Enciso, no Instagram, já acumulou mais de 3 milhões de visualizações. Nele, as pequenas começam a chorar ao mesmo tempo, e o mais impressionante é que até os intervalos para respirar são feitos de maneira sincronizada, como se estivessem ensaiando esse momento. Uma começa a emitir um som e a outra a segue, sem errar o compasso. “Dois bebês, um choro sincronizado e uma mãe tentando manter a calma”, brincou Romina na legenda do vídeo.



O registro, compartilhado inicialmente no começo de dezembro, viralizou novamente e divertiu muitos internautas. "Chitãozinho e Xororó", brincou uma seguidora. "Parece um coral, primeira e segunda voz", comentou outra. Assista!

