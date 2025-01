PM busca no Complexo da Maré criminosos que roubam cargas e veículos

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação, nesta sexta-feira (10), contra criminosos envolvidos em roubos de carga e veículos, no Complexo da Maré, na Zona Norte. Desde o início da manhã, as equipes atuam nas comunidades da Nova Holanda e Parque União, além na Vila Joaniza, na Ilha do Governador, na mesma região.



De acordo com a PM, a ação também pretende localizar pontos de desmanches irregulares e conta com cinco veículos blindados, dois drones e dois helicópteros, equipamentos para remoção de barricadas das vias, operados pelo Núcleo de Apoio às Operações Especiais (NAOE), e uma ambulância blindada do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar).



Segundo informações de inteligência e dados levantados em parceria com a Polícia Civil, os criminosos alvos da operação são responsáveis por diversos roubos de cargas e veículos na região, além de abrigarem desmanches irregulares de automóveis. A estrutura dos bandidos é financiada pela venda de drogas. Até o momento, foram apreendidos duas motocicletas, material para endolação, como frascos para "lança perfume", drogas, balança e baterias de radiotransmissor.

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento. Já a CF Diniz Batista mantém o atendimento à população, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



A ação do Comando de Operações Especiais (COE) acontece por meio dos Batalhões de Operação Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), Tático de Motociclistas (BTM), de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), além do Grupamento Aeromóvel (GAM), Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom) e do 22º BPM (Maré).