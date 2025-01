Lei Seca inicia Operação Verão no Rio

Rio - A Lei Seca inicia, a partir desta sexta-feira (10), a Operação Verão 2025. Até o final da estação, em março, as blitzes começarão no fim da tarde e vão se concentrar nos acessos às praias, cachoeiras e às áreas de grande concentração de pessoas.



Na última edição, entre 22 de dezembro de 2023 a 21 de março de 2024, 1.246 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em 146 fiscalizações.



"A Lei Seca salva vidas. A Operação Verão tem como objetivo evitar que banhistas consumam bebidas alcoólicas e dirijam, levando risco a outros motoristas, ciclistas, pedestres e a eles próprios. Nossa meta é garantir um trânsito mais seguro", explica o governador Cláudio Castro.



As blitzes vão contar com o apoio de drones que serão usados para flagrar motoristas que tentam escapar da fiscalização. Ao identificar veículos trafegando de ré, na contramão, tentando subir em canteiros ou simulando panes, equipes de apoio serão acionadas para a abordagem e condução à fiscalização.



"Um carro na mão de um motorista que consumiu álcool é uma arma. O drone é mais uma ferramenta que nos permite identificar tentativas de burlar a fiscalização, garantindo mais eficácia à operação. Importante lembrar que, mesmo se um determinado veículo não puder ser interceptado por nossos agentes, ele recebe as multas", afirma o secretário de Governo, André Moura.



Em 2024, 29.573 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em 3.364 operações de fiscalização no estado. Ao todo, a Lei Seca abordou 271.462 mil motoristas.