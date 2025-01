Guerra de criminosos no Tanque deixa moradores em pânico

Rio - Moradores do Tanque, na Zona Oeste, viveram momentos de terror na noite desta quinta-feira (9) devido a um intenso confronto na região. Em meio ao fogo cruzado, passageiros precisaram se abaixar dentro de um ônibus para se protegerem. Enquanto carros que passavam pelo local voltavam na contramão.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a sequência das rajadas de tiros. Segundo relatos, o motorista de um outro ônibus chegou a descer do veículo, junto com passageiros, para deitarem no chão.

— Popular News (@LevySallahK) January 10, 2025

ATENÇÃO - Intensa troca de tiros na Comunidade Renascer, próximo da Avenida Geremário Dantas, no #Tanque



A Milícia do Rio das Pedras está tentando invadir a favela do Renascer do Tanque



09/01/2025

23:00 pic.twitter.com/ZMPXEkUnxH — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 10, 2025 2 informações

A Milícia do Rio das Pedras acaba de invadir a favela do Renascer do Tanque.



Aguardando novas informações pic.twitter.com/5TzJxzvHcP — Rio de Janeiro ao VIVO (@PracaE84563) January 10, 2025

ATENÇÃO - INTENSO TIROTEIO EM 2 BAIRROS DA ZONA OESTE DO RIO



09/01/2025

23:00



TIROTEIO AGORA NA COMUNIDADE DO CESARÃO EM SANTA CRUZ - RJ (MILÍCIA X TRAFICANTES)



TIROTEIO AGORA NO TANQUE

( MORRO DA CAIXA D'ÁGUA X COMUNIDADE RENASCER) pic.twitter.com/812rbzaqQc — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) January 10, 2025

Pau da quebrando aqui no tanque, em Jacarepaguá muito tiro

No Renascer tbm.



Papo que a Milícia do RP invadiu pic.twitter.com/W7zQGBknNd — PRA CÁ NÃO VEIO OFICIAL (@Pracanaoveio1) January 10, 2025

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para um tiroteio entre criminosos no morro da Caixa d'Água em direção à comunidade do Renascer. No local, as equipes patrulharam a região e não encontraram os bandidos. O policiamento segue reforçado.

Violência em Jacarepaguá

A região de Jacarepaguá tem vivido uma intensa onda de violência devido a guerra entre criminosos. Na quarta (8), moradores da comunidade Cabeça de Porco, na Taquara, também ficaram em meio ao fogo cruzado.

Na ocasião, uma bala perdida atingiu um apartamento no Condomínio Portal da Taquara, que fica localizado na Rua Ariapó. Segundo relatos do morador, o projétil passou pela janela e atingiu o computador enquanto ele estava jogando. Apesar do susto, ninguém se feriu.