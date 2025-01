Chuva deve dar uma 'pausa' no Rio neste fim de semana

Rio - As chuvas e nuvens carregadas deram uma trégua e o sol reapareceu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (10). Com isso, o município retornou, às 5h39, ao estágio de normalidade, sem ocorrências de grande impacto para o cidadão. Durante o dia, os ventos estarão de fracos a moderados e as temperaturas devem aumentar, com mínima prevista de 17°C e máxima de 30°C.



O fim de semana também promete ser de tempo estável. No sábado (11), a previsão é de sol entre nuvens. Há possibilidade de chuva fraca ou chuvisco apenas no período da noite. A máxima seguirá em 30ºC e a mínima subirá para 19ºC.

Já no domingo (12), não há previsão de chuva. O céu, segundo os meteorologistas, ficará parcialmente nublado. A temperatura máxima será de 32ºC e a mínima, de 18ºC.

As pancadas de chuva de verão voltam a aparecer na segunda e na terça-feira durante a tarde e a noite de maneira isolada. Na segunda (13) a máxima estará em 34ºC e a mínima, em 18º C. Na terça (14), a máxima prevista é de 31ºC e a mínima, de 20ºC.



Alerta Cemaden

O município de Angra dos Reis, na Costa Verde do estado, aparece no boletim do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) sob risco moderado de deslizamentos de terras pontuais. A previsão de chuva fraca ao longo do dia na região, com possibilidade de pancadas isoladas, alerta para essa possibilidade, especialmente em encostas urbanas e eventuais "quedas de barreira" à margem de rodovias.