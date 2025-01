Empresária que sobreviveu a acidente de avião em Ubatuba segue em estado grave

A empresária Mireylle Fries, de 41 anos, permanece internada em estado grave. Ela é uma das vítimas socorridas com vida após o acidente aéreo que provocou a explosão de um avião de pequeno porte em Ubatuba, litoral paulista, na manhã da quinta-feira, 9. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo nesta sexta-feira, 10.

O Hospital Regional do Litoral Norte, referência para o atendimento aos pacientes de municípios do litoral norte, informou, por meio da secretaria, que também recebeu o marido dela, Bruno Almeida Souza, e os dois filhos do casal, de 4 e 6 anos.

"O estado de saúde das crianças e do homem é estável, e o quadro da mulher é considerado grave", disse a secretaria.

As quatro vítimas foram atendidas, inicialmente, na Santa Casa de Ubatuba. Entretanto, durante a tarde de quinta-feira, foram transferidas para o hospital de referência de Caraguatatuba.

Ainda de acordo com a prefeitura de Ubatuba, em solo, uma mulher que passava pelo local do acidente, foi correr e acabou torcendo o pé.

O piloto Paulo Seghetto, que conduzia a aeronave, não resistiu ao impacto e morreu no local.

O avião partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros (SWME), em Goiás, e tentou pousar no Aeroporto Estadual de Ubatuba (SDUB).

No entanto, ultrapassou a pista, atravessou o alambrado e seguiu em direção à Praia do Cruzeiro, onde explodiu.

O avião de pequeno porte pertencia à família Fries, fazendeiros de Goiás.