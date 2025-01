Agentes estouraram desmanche especializado em motos de alta cilindrada

Os agentes estouraram um desmanche de motocicletas de alta cilindrada. Segundo a PM, equipes de buscas do 22º BPM (Maré) e da Divisão de Operações da Subsecretaria de Inteligência (SSI) foram informados sobre uma central de desmanche e clonagem de veículos na comunidade e seguiram para a Rua Principal, onde encontraram motocicletas roubadas, todo maquinário usado para o corte das peças e remarcação dos chassis, além de diversas peças de motos de alta cilindrada.

Por conta da operação, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a Clínica da Família Jeremias Moraes acionou o protocolo de acesso mais seguro e interrompeu o funcionamento. Já a CF Diniz Batista manteve o atendimento à população, mas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, foram suspensas.

Na Nova Holanda, nove vias foram desobstruídas, 11 barricadas retiradas e aproximadamente oito toneladas de materiais foram removidos.

A ação do Comando de Operações Especiais (COE) acontece por meio dos Batalhões de Operação Policiais Especiais (Bope), de Polícia de Choque (BPChq), de Ações com Cães (BAC), Tático de Motociclistas (BTM), de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), além do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do 22º BPM (Maré).