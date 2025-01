PM de São Paulo reage a assalto a ônibus e mata suspeito no Rio

Rio - Um policial militar de São Paulo matou um crimonoso, durante uma tentativa de assalto a um ônibus, no Rio. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (10), quando o agente reagiu à ação de dois bandidos, em São Cristóvão, na Zona Norte, dentro do veículo. O coletivo, da linha Santa Isabel x Candelária, da Viação Fagundes, ficou com diversas marcas de tiros.

Segundo a Polícia Militar, o 4º BPM (São Cristóvão) esteve na Avenida Francisco Bicalho, onde um PM paulista reagiu a uma tentativa de assalto a um ônibus e baleou em um dos criminosos, que não resistiu. O outro assaltante teria fugido. A área do crime foi isolada para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) acionada. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um passageiro mostra que os disparos atingiram o para-brisa, roleta, janelas, cortina e até o teto. "Quase morri", diz a pessoa que registrou as imagens. Confira abaixo.