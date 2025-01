Ataque a tiros em assentamento de Tremembé deixa mortos e feridos

O assentamento Olga Benario, na comunidade Kanegae, em Tremembé (SP), foi invadido por volta de 23h de sexta-feira, 10, possivelmente por membros do crime organizado. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, confirmou o ataque na manhã deste sábado, 11, na rede social X. De acordo com as informações, oito pessoas ficaram feridas e duas morreram.

"Um crime gravíssimo aconteceu nesta madrugada. Um grupo de criminosos invadiu o assentamento Olga Benario, no município de Tremembé, estado de São Paulo, e balearam oito assentados, levando à óbito os assentados Valdir do Nascimento e o jovem Gleison Barbosa Carvalho. Os demais estão feridos no hospital", escreveu.

Os criminosos chegaram ao local em carros e motos, disparando contra os assentados. Eles não identificados.

Segundo informações divulgadas nas redes sociais do Movimento Sem Terras (MST), tinham crianças e pessoas idosas entre os feridos. Os sobreviventes foram hospitalizados.

"Neste momento de profunda dor, o movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se indigna perante a violência e a falta de políticas públicas de segurança nos territórios, que põem a vida de tantos em constante risco."

O ministro afirmou que entrou em contato com o secretário de segurança pública de São Paulo, Guilherme Muraro Derrite e solicitou as providências para a investigação dos autores e a prisão deles.

“Falei com os secretários Guilherme Derrite, Gilberto Kassab, com o delegado Osvaldo Nico Gonçalves e também com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues”, relatou o ministro.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário publicou uma nota de repúdio nesta manhã: "O MDA repudia o crime e manifesta solidariedade e apoio aos assentados da reforma agrária, especialmente às famílias de Valdir do Nascimento e do jovem Gleison Barbosa Carvalho, brutalmente assassinados neste caso".