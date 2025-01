Influenciadora é presa horas após zoar nas redes investigação da polícia

Rio - Agentes da 29ª DP (Madureira) prenderam em flagrante, nesta sexta-feira (10), a influenciadora digital Thamires Falcão da Fonseca, de 29 anos, por receptação e infrações de trânsito. Ela foi detida no Méier, Zona Norte, enquanto dirigia um Jeep Renegade cinza.

Segundo as investigações, o carro foi comprado por meio de um financiamento fraudulento, intermediado por uma agência de automóveis na Estrada Intendente Magalhães, em Vila Valqueire, na Zona Oeste. A transação foi feita em nome de uma vítima que desconhecia a negociação e denunciou o caso à delegacia.

Horas antes de ser presa, a influenciadora fez uma postagem nas redes sociais em tom de brincadeira com a mãe, afirmando que estava sendo investigada pela Polícia Civil. Nas redes sociais, a mulher reúne mais de 13 mil seguidores no Instagram.

No momento da abordagem, Thamires estava com quatro crianças no veículo, todas sem cinto de segurança e uma delas no banco da frente. Por isso, além da prisão por receptação, ela também foi autuada por dirigir sem habilitação e gerar perigo de dano.

Ainda segundo a Polícia Civil, a influenciadora já possui passagem por receptação. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema fraudulento.

A reportagem tenta localizar a defesa da influenciadora. O espaço segue aberto.