Disney é acusada de plágio por 'Moana' e animador pede indenização bilionária

O animador Buck Woodall entrou com um processo contra a Disney, ontem, 10, em uma corte federal da Califórnia. Ele acusa a empresa de plagiar a ideia de Moana e de sua sequência, Moana 2, atualmente em cartaz nos cinemas. Segundo o site The Hollywood Reporter, Woodall acusa o estúdio de roubar elementos do roteiro de um filme de animação chamado Bucky. Ambos os filmes teriam como cenário uma aldeia na polinésia e protagonistas adolescentes que, após desafiar seus pais, viajam e encontram espíritos que se manifestam como animais.

A acusação já havia sido feita anteriormente mas, em novembro do ano passado, uma decisão judicial afirmou que a Disney não precisaria enfrentar um processo por direitos autorais porque a ação havia sido movida por Woodall muito tempo após o lançamento do longa, de 2016.

O lançamento de Moana 2, contudo, permitiu que ele abrisse uma ação legal adicional. Com isso, a corte considerou que um juiz deve decidir se as obras são realmente semelhantes.

Woodwall afirma que o plágio teria acontecido em 2003, quando apresentou um roteiro e trailer de Bucky para Jenny Marchick, então diretora de desenvolvimento da produtora Mandeville Films que, na época, tinha um acordo com a Disney.

"Moana, da Disney, foi produzido depois que Woodall entregou aos réus praticamente todas as partes constituintes necessárias para seu desenvolvimento e produção, após mais de 17 anos de inspiração e trabalho em seu projeto de filme de animação", diz a denúncia.

Ainda segundo a Hollywood Reporter, o animador pede uma indenização equivalente a 2,5% da receita bruta de Moana, ou US$ 10 bilhões, além de uma ordem judicial que impeça novas violações de seus direitos autorais.

No processo anterior, a Disney negou as acusações e afirmou que ninguém envolvido na criação de Moana havia tido acesso ao roteiro de Bucky. Jenny Marchick deixou a Mandeville em 2007 e é atualmente chefe de desenvolvimento de longas-metragens da DreamWorks Animation.