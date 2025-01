Será sepultado na Bahia, onde nasceu

O corpo de Francisco deve ser levado para Bahia, onde será sepultado. Abalada, a prima contou que o homem era uma pessoa tranquila, pacata e dedicada ao trabalho e à igreja. Ele estava animado para o retiro que faria para poder descansar e estar com os companheiros de religião no fim de semana.

"Era um 'cara' trabalhador, gostava de ajudar as pessoas, muito bom de coração. Não era de farra, não era de noite, era trabalho, casa, igreja", explicou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Ricardo de Albuquerque foi acionado às 20h35, mas os militares encontraram Francisco já sem vida, na Rua Capão Bonito, na altura do número 415. O 14º BPM (Bangu) também esteve no local e isolou a área para a perícia. As investigações estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para apurar a autoria e a motivação do crime. Diligências serão realizadas durante a semana.