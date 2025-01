Vídeo: bandidos executam homem em praça movimentada na Baixada

Um homem, identificado como Milton V. Junior. foi executado a tiros na noite desta sexta-feira (10) em uma praça movimentada do bairro Rua Orquídeas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante o ataque, Kauê D. Corrêa, de 22 anos, que jogava bola com amigos, também foi baleado. Ele foi socorrido com ferimentos moderados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, Kauê foi baleado na coxa e na mão e passou por cirurgia. Seu estado de saúde é estável.

