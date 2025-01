Toca do Coelhão é na Serrinha, comandada por Lacoste

Coelhão é um dos homens de confiança de Wallace Brito Trindade, o Lacoste, que comanda o tráfico no Complexo da Serrinha. Na última quinta-feira, a quadrilha do grupo usou drones para monitorar a movimentação de policiais na comunidade. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Também no início do mês, o entregador Jorge Luis da Silva Ferreira Júnior, de 25 anos, foi morto enquanto entregava bebidas no bairro Quintino, na Zona Norte. Segundo testemunhas, o rapaz foi atacado por criminosos da Serrinha, que o acusaram de ser informante da polícia. No momento em que foi atingido, o jovem estava com o baú da motocicleta cheio de mercadoria, que ficou espalhada pela rua.