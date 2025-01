Tentativa de roubo acaba com suspeito morto e outro agredido em Pilares

Rio - Um suspeito morreu e outro foi agredido por populares durante uma tentativa de roubo neste sábado (12), na Avenida João Ribeiro, em Pilares, Zona Norte do Rio. Segundo relatos publicados nas redes sociais, a dupla estaria tentando roubar veículos na região. Ninguém foi preso.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, já encontrou Matheus Neves Reis morto, com marca de tiro. O outro, conforme os agentes, estava sendo linchado pela população e foi socorrido, com ferimentos no rosto.

"Os militares foram informados de que os criminosos estariam roubando quando um deles foi atingido por disparo de arma de fogo, o outro foi linchado pela população e os demais fugiram", diz a nota da corporação.

O local foi preservado para a perícia e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com a Polícia Civil, informações preliminares apontam que Matheus estaria praticando roubos e foi baleado após a reação de uma vítima.

"Na ação, um segundo suspeito ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, um terceiro fugiu. Diligências estão em andamento para apurar os fatos", afirmou.