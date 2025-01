Presidente de torcida do Flu é assassinado na frente da família

Gustavo Danilo Pereira de Souza, presidente da torcida organizada Flu Gelo de Anchieta, foi morto a facadas na frente de sua família no sábado (11), na Rua Otacílio Pedro Vasco, em Anchieta, Zona Norte do Rio.



Segundo amigos próximos da vítima, o assassino é fundador de outra organizada rival e tinha desavenças com Gustavo. O agressor teria ameaçado familiares do torcedor, que resolveu tirar satisfações acompanhado da mãe, do padrasto e da mulher. Ele foi atacado a golpes de faca e morreu na madrugada de domingo (12).



A Delegacia de Homicídios (DH) investiga o caso, mas ainda não identificou o suspeito.



Gustavo Danilo presidia a Flu Gelo de Anchieta há vários anos. Nas redes sociais, amigos e membros da torcida lamentaram sua morte e prestaram solidariedade à família.



O torcedor foi sepultado na tarde deste domingo (12), no Cemitério Ricardo de Albuquerque. Ele deixa a esposa e um filho de 4 anos.