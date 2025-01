Incêndio destrói parte do CAMELÓDROMO

Um incêndio atingiu lojas e deixou parte do Camelódromo da Uruguaiana destruído, no Centro do Rio, na manhã de ontem (12). Bombeiros de dez quartéis foram acionados para combater as chamas e fazer o trabalho de rescaldo. Ninguém ficou ferido e as causas do fogo serão investigadas pela polícia. O prefeito Eduardo Paes foi até a área atingida e disse que ajudará na reconstrução no mercado, que foi interditado por tempo indeterminado pela Defesa Civil Municipal.

O fogo começou em uma loja na Rua dos Andradas, na altura da Rua Senhor dos Passos, próximo à estação do metrô, e se espalhou rapidamente. A fumaça tomou grandes proporções e podia ser vista de outras áreas da cidade, como o Pão de Açúcar, na Zona Sul.

Nas redes sociais, o perfil do Mercado Popular da Uruguaiana publicou um vídeo do incêndio. O quarteirão onde o fogo começou ficou sem energia na sexta-feira passada (10). Ainda não se sabe se isso pode ter relação com o início das chamas.

A Light informou que enviou uma equipe ao local para verificar se houve impacto na rede elétrica.