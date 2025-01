Paes: 'Vamos ajudá-los e reconstruir'

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve no local e disse que o trabalho dos bombeiros evitou algo pior. "Primeiramente, queria parabenizar o trabalho do Corpo dos Bombeiros, que foi muito rápido e evitou que uma tragédia maior acontecesse", afirmou Paes.

O chefe do executivo municipal disse que o caso deve servir para se buscar melhorias para o mercado popular. "Não é a primeira vez que isso acontece. No outro governo, também houve incêndio aqui. Não dá para dizer de quem é a responsabilidade. Acho que isso é uma oportunidade para fazermos uma coisa mais definitiva e com mais qualidade aqui", afirmou.

Paes tranquilizou os comerciantes locais com a promessa de reconstrução das lojas. "Já avisei os comerciantes, que infelizmente perderam seu comércio, que vamos ajudá-los, vamos reconstruir. Todos podem ficar tranquilos".