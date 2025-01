'Nero do Piseiro': Justiça determina prisão temporária de chefe de ataque a assentamento

Nero do Piseiro é apontado pela investigação como o mentor do crime que matou duas pessoas e feriu outras seis na noite da última sexta-feira (10). Ele foi detido no sábado (11) após ser reconhecido por testemunhas. Neste domingo (12), passou por audiência de custódia e a Justiça decidiu mantê-lo preso por 30 dias.

Segundo o delegado Marcos Parra, Nero confessou ter participado do ataque e repassou informações para ajudar na localização de outros envolvidos.

"Ele confessou o crime. Não só confessou, como ele está indicando onde podem ser encontradas as demais pessoas (que participaram do ataque). Além de confessar o crime, ele foi reconhecido por algumas das vítimas e testemunhas. A gente trabalha na condição de certeza da participação dele", disse.

A polícia acredita que o crime foi motivado por divergências sobre lotes do assentamento. O Ministério da Justiça e Segurança Pública determinou que a Polícia Federal (PF) instaure um inquérito

"A motivação foi um problema interno de pessoas do assentamento, sem nenhuma conotação com invasão ou proteção de terra. Foi uma cobrança de posição em relação à permissão de negociar o terreno ou não. A gente não conseguiu, até agora, entender se ele [Nero, o suspeito preso] era o adquirente ou se ele era o intermediário. Seja como for, ele estava lá para modificar o pensamento dos demais", disse o delegado.