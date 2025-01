Confira as novas faixas de contribuição do INSS e os reajustes

O governo federal divulgou, nesta segunda-feira (13), o reajuste nas faixas de contribuição previdenciária para trabalhadores da iniciativa privada (incluindo empregados domésticos e avulsos) e para servidores públicos. A partir da folha salarial de janeiro (paga em fevereiro), serão aplicadas alíquotas progressivas de desconto, que variam de 7,5% a 22%.

Esses novos valores foram reajustados em 4,77%, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2024 e apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo a portaria dos ministérios da Previdência Social e da Fazenda, o salário de benefício e o salário de contribuição, a partir de 1º de janeiro de 2025, não poderão ser inferiores a R$ 1.518,00 nem superiores a R$ 8.157,41.



No caso da iniciativa privada, com o reajuste de 4,77%, o valor do teto pago pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) - que era de R$ 7.786,02 - agora passa para R$ 8.157,41.



Para aposentados e pensionistas que ganham acima do salário mínimo, o reajuste será de 4,77% em 2025. A correção será aplicada a aposentadorias, pensões e auxílios.

Segundo o INSS, atualmente 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, dos quais 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social. Um total de 40,7 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o salário mínimo, que subiu de R$ 1.412 para R$ 1.580.

A data de pagamento varia conforme o número final do cartão de benefício, desconsiderando o dígito verificador, que aparece após o traço.

Tabela de contribuição

Base de contribuição Alíquota progressiva que incide sobre as faixas de valores Até R$ 1.518 7,5% De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 9% De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 12% De R$ 4.190,84 a R$ 8.157,41 14% De R$ 8.157,42 até R$ 13.969,49 14,5% De R$ 13,969,50 até R$ 27.938,95 16,5% De R$ 27.938,96 até R$ 54.480,97 19% Acima de R$ 54.480,97 22%