Os integrantes da quadrilha foram identificados como sendo do Morro dos Prazeres, Parque União e Nova Holanda, ligados ao Comando Vermelho. As área são apontadas como pontos estratégicos para o tráfico de drogas e estão diretamente associadas à prática de roubos de veículos e de cargas, afetando a segurança pública e a economia local. Os crimes, em muitos casos, têm autorização das lideranças criminosas.

"Essa constatação reforça a tese de que o tráfico de drogas não apenas convive com outras práticas ilícitas, mas também fomenta e organiza atividades criminosas que impactam a sociedade como um todo", destacou a instituição.

De acordo com relatos, houve confronto na região de Santa Teresa e um helicóptero sobrevoo as comunidades desde o início da manhã. Já no Complexo da Maré, moradores registraram veículos blindados circulando ruas da comunidade. Ao todo, quatro pessoas foram presas, além de 12 veículos e drogas apreendidos.