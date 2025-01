Operações em comunidades miram roubos de carros

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos e apreendeu 12 veículos, em mais uma etapa da Operação Torniquete, ontem, com apoio da Polícia Militar. Agentes atuaram no Parque União e Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte, no Fallet-Fogueteiro e no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, Região Central, contra uma quadrilha de roubos de automóveis.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha alvo da ação também tem envolvimento em um roubo a uma agência bancária, no Centro, em 2023. O crime foi parte de um plano de uma associação criminosa, com autorização do gerente geral do tráfico de drogas do Prazeres. As localidades estão diretamente ligadas a crimes que financiam atividades das facções, disputas territoriais e garantem pagamentos a familiares de faccionados, presos ou em liberdade.

Os agentes descobriram que os bandidos realizaram um planejamento meticuloso antes do roubo, com reconhecimento prévio da agência e divisão de funções específicas, como olheiros, operadores de rádio e integrantes do grupo de assalto. "Essa estrutura organizada foi fundamental para a execução do crime, demonstrando o alto grau de articulação dos criminosos", apontou a polícia.