"Ele destruiu minha família. A mãe dele disse para mim: 'São duas famílias destruídas, a sua e a nossa, também, pelo que ele fez'". O desabafo da mãe de Gustavo Danilo Pereira de Souza, 30, descreve a dor de duas famílias marcadas pela violência. No domingo, Julio Cesar da Silva Nascimento Junior foi preso por matar a facadas o torcedor do Fluminense, em Parque Anchieta, na Zona Norte.

De acordo com Ana Maria Pereira de Souza, Gustavo e Julio eram vizinhos e foram amigos por muito tempo, mas não se falavam há cerca de três anos, por causa de uma desavença. Por volta das 4h de sábado (11), os pais da vítima foram acordados pelo acusado gritando no portão da casa deles, dizendo que estava armado e que mataria Gustavo.

Ainda de acordo com a mãe, Julio disse que eles se encontraram em um bar na Praça Granito e Gustavo teria falado "uma besteira" para ele. O homem disse que se a vítima o procurasse novamente, a mataria. Nervosa, Ana Maria decidiu ir buscar o filho no estabelecimento, mas Gustavo decidiu ir até a casa do suspeito para confrontá-lo e os pais o seguiram.

"Quando meu filho chamou, ele já veio no portão armado e deu uma facada certeira no coração. Foram três facadas, uma nas costas e duas no coração. Não chegou nem a ter luta corporal, ele já veio direto com a faca no coração do meu filho. Ele (Julio) fugiu, mas nem vi o paradeiro", lembrou Ana Maria.