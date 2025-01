Morre turista argentino baleado na cabeça ao entrar por engano em comunidade

Rio - Morreu, nesta segunda-feira (13), o turista argentino Gastón Fernando Burlon, de 51 anos, baleado na cabeça depois de entrar por engano em uma comunidade de Santa Teresa , na região central do Rio. O ex-secretário de Turismo da cidade de Bariloche, na Argentina, estava a caminho do Cristo Redentor.

O crime aconteceu em 12 de dezembro de 2024, quando Burlon dirigia um veículo modelo Volkswagen Taos e estava acompanhado da mulher e dos dois filhos. Ele foi atingido por disparos na cabeça e no tórax, após criminosos atirarem contra o veículo, ao perceberem a entrada do carro na Rua Cândido de Oliveira, trecho controlado pelo tráfico na comunidade do Escondidinho. A vítima chegou a perder o controle do carro e bateu em um muro.

Gaston estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, em estado gravíssimo, desde então. Nas redes sociais, a Câmara de Turismo de Bariloche lamentou a morte.

"Desta entidade, estendemos um abraço solidário à sua família, amigos e colegas, acompanhando-os neste momento de dor. Seu legado permanecerá como inspiração para todos nós que compartilhamos seu amor por Bariloche e pelo turismo como motor de desenvolvimento e união comunitária", diz o texto.

Buscas por autor de disparo

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) realizou buscas, nesta segunda-feira (13), pelo criminoso responsável pelo disparo que atingiu Burlon . Sandro da Silva Vicente, o Sandrinho, foi procurado no Morro dos Prazeres e nas comunidades do Fallet e Fogueteiro, também em Santa Teresa. Apesar da procura, ele não foi encontrado.

As investigações da Deat descobriram que Sandrinho é do Morro dos Prazeres e tem ligação com o Comando Vermelho (CV) , pertencendo à quadrilha do chefe do tráfico de drogas local. O criminoso tem mais de 20 anotações criminais, muitas delas por delitos violentos.

Além dele, a delegacia também pediu a prisão de outros três envolvidos no crime: Cláudio Augusto dos Santos, o Jiló; Tiago de Oliveira, o TG; e Raphael Corrêa Pontes, o De Lara.