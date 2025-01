A fragrância do acaso: pai confunde teste de gravidez com fita olfativa

Na última segunda-feira (13), Cris Freitas fez a alegria da web ao compartilhar um momento hilário com seu marido e o filho mais velho, Lucca. No vídeo publicado no TikTok com mais de um milhão de visualizações, mostra uma confusão de tirar o fôlego! Lucca, com toda a seriedade, entrega ao pai, que estava cochilando, o teste de gravidez da mãe, mas o homem, sem perceber o que estava nas mãos, decide cheirar o objeto, achando que era uma fita olfativa – aquelas tiras usadas para testar fragrâncias. A situação só piora quando ele leva o teste direto ao nariz antes de se dar conta do "erro monumental".

Nos comentários, os internautas não deixaram barato e se divertiram com a situação. “Aroma e notas de mijo”, brincou um seguidor. “Essa fragrância é nova, sim, vai chegar daqui a nove meses”, disse outra. “Não julgo, eu também levo tempo para reiniciar”, afirmou uma terceira. Assista à cena!