Ônibus circula sem uma das rodas na Avenida Brasil

Rio - Um ônibus foi flagrado trafegando sem uma das rodas na Avenida Brasil. De acordo com o Rio ônibus, o veículo, que faz ario o linha 388 (Cesarão x Candelária), estava fora de operação no momento em que as imagens foram gravadas, no domingo (12). Veja:

Ônibus é flagrado viajando sem uma das rodas na Avenida Brasil.



Ainda segundo o sindicato, o veículo enguiçou, o socorrista foi acionado e retirou uma das rodas que estavam com problema, encaminhando o coletivo para garagem para realização da manutenção.



Diferente dos carros, que possuem quatro rodas, os coletivos são veículos que utilizam seis rodas, sendo duas na parte frontal e quatro na traseira. Uma das retiradas foi a da parte de trás do ônibus.