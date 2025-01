'Mais professores': Governo anuncia auxílio financeiro e concurso anual de docentes

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 14, dois tipos de auxílio financeiro para incentivar a carreira de professor e um concurso anual para seleção de docentes em todo País.

Os anúncios foram feitos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no âmbito do programa "Mais professores", que atingirá 2,3 milhões de professores. O ministro da Educação, Camilo Santana, tem apostado no tema como uma das marcas de sua gestão.

Pé de meia Licenciatura

Como o Estadão antecipou, o governo federal vai pagar R$ 1.050 reais por mês para estudantes de licenciatura.

O valor será dividido em uma parcela de R$ 700 que poderá ser sacada e outra de R$ 350 que ficará reservada como uma poupança;

A parcela de R$ 350 poderá ser sacada quando o aluno se formar e começar a trabalhar na rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

Bolsa Mais professores

O presidente anunciou ainda o pagamento da "Bolsa Mais professores", um benefício mensal de R$ 2.100 para docentes que aceitem trabalhar em regiões que enfrentem falta de profissionais.

O valor será um bônus que se somará ao salário recebido pelo docente;

Durante o período de recebimento da bolsa os professores cursarão uma pós-graduação lato sensu com foco em docência.

Em entrevista ao Estadão em novembro, Camilo afirmou que "da mesma forma que hoje faltam médicos em determinada região ou município, falta também professor."

Prova Nacional Docente

O governo também anunciou a criação da Prova Nacional Docente (PND), que será uma espécie de concurso anual realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A partir da seleção, o governo vai construir uma espécie de banco de profissionais que poderá ser utilizado por Estados e municípios para contratação de professores.

Convênios com outros órgãos

O MEC realizou uma parceria com bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para oferecer algumas facilidades aos docentes, entre elas estão:

Cartão de crédito sem anuidade

Descontos de até 10% em diárias de hotéis, inclusive em período de grandes eventos e feriados.