Eficiência e transparência

A Semove (Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro) tem o orgulho de compartilhar os avanços conquistados desde 2017, resultado do comprometimento inegociável com uma nova governança corporativa.

Desde o início do processo de reestruturação interna, adotamos valores que orientam e inspiram as relações das empresas de ônibus com agentes públicos, fornecedores e clientes. Hoje, a Semove representa 174 empresas reunidas em dez sindicatos, responsáveis pelo deslocamento de mais de 70% da população usuária de transporte público em todas as regiões do Estado, contribuindo significativamente para a melhoria da mobilidade urbana, o fomento da economia e a qualidade de vida da população.

Recentemente, a Riocard Mais - referência nacional e internacional em bilhetagem eletrônica, atuando legalmente e com inegável eficiência há 21 anos - foi atacada publicamente e de forma desrespeitosa como forma de justificar o fracasso do projeto mal desenvolvido do cartão Jaé, criado pela Prefeitura do Rio. Como esse serviço ainda não foi implementado, após cinco adiamentos, é a Riocard Mais que continua garantindo o direito de ir e vir para mais de 3 milhões de passageiros diários no município do Rio.

Em todo o Estado, são 7 milhões de passageiros utilizando diariamente produtos da Riocard Mais, em mais de 40 municípios. O sistema opera com eficiência, expertise e transparência, seguindo rigorosamente a legislação vigente e todas as determinações do poder concedente.

Diferentemente do que foi dito recentemente, a Riocard Mais envia diariamente informações para a Prefeitura do Rio, seguindo um modelo determinado pelo próprio poder público, que permite o planejamento, a operação e fiscalização do transporte neste município, além de viabilizar investimentos recentes, como a aquisição da nova frota de BRTs, a construção do Terminal Gentileza e a inauguração do corredor Transbrasil. Operamos, há mais de dois anos, em todos os BRTs. E sem qualquer reclamação por parte do poder concedente.

Em contrapartida, o desempenho limitado do Jaé - que hoje serve a apenas 1,7% dos passageiros nos meios de transportes municipais (ônibus, vans, BRT e VLT) - evidencia as dificuldades de um sistema que não consegue oferecer sequer uma transição adequada.

Como a população carioca já vem percebendo nos últimos dois anos, o Jaé não apresenta melhorias tecnológicas ou benefícios quando comparado aos produtos e serviços oferecidos pela Riocard Mais, que continua sendo a melhor opção para os passageiros do Rio de Janeiro.