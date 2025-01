Envio pelos Correios chamou atenção

As investigações começaram em junho de 2024, quando o setor de Segurança dos Correios identificou grandes quantidades de remessas de substâncias anabolizantes enviadas diariamente por encomenda para diversos locais do Rio de Janeiro e outros estados. A Delegacia de Crimes Contra o Consumidor (Decon) foi comunicada e a estimativa é de que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 82 milhões no período das apurações.

Os produtos eram fabricados clandestinamente, sem fiscalização das autoridades sanitárias e utilizavam substâncias tóxicas e nocivas para seres humanos nas suas fórmulas, como repelentes de insetos.

Os criminosos denunciados vendiam para clientes de 26 estados brasileiros. Ao longo das investigações, foram apreendidas mais de 2 mil substâncias ilícitas que seriam remetidas, causando prejuízo de mais de R$ 500 mil ao grupo.