Paciência zero! Mãe sincerona rebate perguntas de grupo de emagrecimento e diverte seguidores

Nesta terça-feira (14), a criadora de conteúdo Maria Paula Zonta, conhecida como ‘Li e Família’, fez a web dar boas risadas com um vídeo hilário. Nele, sua mãe, Silva Zonta, aparece interagindo de maneira super sincera e engraçada em um grupo de emagrecimento. O vídeo, que já acumula mais de 2 milhões de visualizações no TikTok, mostra a reação espontânea de Dona Silva ao ler perguntas sobre dietas fitness e traz respostas totalmente inusitadas. “As pessoas ficam sofrendo com o que vai comer, é só carne e folha! É isso que é pra comer p@rra! Ah, parece umas tontas”, dispara Silvia ao ler a mensagem.



A cena viralizou rapidamente, conquistando os internautas com o bom humor e a leveza da família Zonta, que já soma mais de 41 mil seguidores nas redes sociais. Nos comentários, não faltaram reações engraçadas: “Imagina se a diva trabalhasse com atendimento ao público?”, escreveu uma seguidora. “Eu acho que ela tinha que ser a administradora do grupo!”, brincou outra. “Eu o meu dia mais paciente”, comparou uma terceira. Assista!