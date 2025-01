Câmeras flagram assalto em bar no Jacaré; veja o vídeo

Rio - Um homem assaltou um bar no Largo do Jacaré, próximo à comunidade de mesmo nome, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (14). A ação foi flagrada por câmeras de segurança.



As imagens mostram o momento em que um homem de blusa social azul e boné entra no estabelecimento e senta em um dos bancos. Segundos depois, ele saca um revólver e rende o dono do estabelecimento, que lhe entrega um cordão. Após pegar o objeto, o criminoso deixa o comércio. Veja:

RIO: ESTÃO ROUBANDO ATÉ NAS PROXIMIDADES DE FAVELA



Um homem saca revólver e rouba sozinho um bar no largo do Jacaré.



O caso aconteceu na tarde de hoje



Largo do Jacaré - ZN do Rio

14/01/2025

16:26



Procurada, a Polícia Militar informou que o comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) não foi acionado. Porém, ao tomar conhecimento do caso pelas redes sociais, a Unidade de Polícia Pacificadora do Jacarezinho (UPP/Jacarezinho) determinou o reforço no policiamento na região.



"A unidade trabalha com as delegacias de sua área de policiamento para identificar e prender os criminosos envolvidos nesse tipo de delito. O caso citado pode ser considerado como um dos chamados crimes de oportunidade, em que o criminoso espera uma brecha para agir após observar a vítima", diz trecho da nota.