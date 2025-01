Camelódromo vetado

O Tribunal de Justiça do Rio determinou, ontem, a interdição do Camelódromo da Uruguaiana, no Centro do Rio, por ao menos 30 dias, até que as instalações sejam reestruturadas para minimizar riscos de incêndio.

A decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública atende ao pedido do Ministério Público do Rio (MPRJ). Com isso, o local deve permanecer interditado, sob multa diária no valor de R$ 50 mil para a Associação dos Comerciantes e Ambulantes do Centro da Cidade e Associação dos Comerciantes do Mercado Popular da Uruguaiana.

No pedido, a promotoria demonstrou preocupação com a possibilidade de reabertura do espaço sem que as normas de segurança sejam cumpridas.

"A grave precariedade das instalações e a falta de implementação das medidas de segurança, prevenção e combate ao incêndio necessárias, ainda que porventura não tenham sido causas únicas do incêndio, são circunstâncias que certamente denotam a necessidade de intervenção judicial urgente para sanar as irregularidades vislumbradas e o risco que a população carioca está submetida, seja em relação à sua integridade, seja em relação à sua própria vida. Paralelamente, apesar do anúncio feito pelo município do Rio de Janeiro, a precoce reabertura do mercado, nas condições atuais, representa grave risco à incolumidade pública", escreveu a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Patrimônio Público e da Cidadania da Capital.

No último domingo, um incêndio atingiu lojas e deixou parte do Camelódromo da Uruguaiana destruído, mas sem feridos.