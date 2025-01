Engenho Novo, terror velho

Dois ônibus foram sequestrados, ontem, para serem utilizados como barricadas no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. O caso aconteceu na Rua Barão do Bom Retiro. Os veículos circulavam nas linhas 638 (Marechal Hermes x Praça Saens Peña) e 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza). Além disso, os criminosos ainda atearam fogo em objetos para impedir a passagem de policiais.

A Polícia Militar informou que policiais militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) impediram uma tentativa de obstrução da Rua Álvaro, no Engenho Novo. De acordo com o comando da unidade, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro do São João (UPP/São João) foram acionados para o local onde suspeitos, não identificados, roubaram a chave de um ônibus que foi abandonado na via.

No momento da chegada das equipes, os suspeitos fugiram para o interior da comunidade. Com o objetivo de liberar o tráfego de veículos na região, os policiais empurraram o coletivo até um recuo na pista. Cabe informar que não houve confronto e relatos de feridos durante a ação. O policiamento foi reforçado na região.

De acordo com publicações de moradores da região, há constantes tiroteios no dia a dia do bairro que, antes, era tido como um lugar tranquilo.

"Acabaram de tirar a vizinha de baixo de dentro do ônibus para incendiar e dia sim, dia não, está tendo situações assim e tiroteio", disse um morador.