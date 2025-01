Reflexo da guerra no Macacos

Os bairros Engenho Novo e Vila Isabel, vivem em constantes conflitos devido à guerra entre Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) que tentam dominar o território do Morro dos Macacos.

A localização do Morro dos Macacos é considerada favorável para os criminosos, pois dá acesso à Zona Oeste por meio do Parque Nacional da Tijuca. O 'atalho' é atrativo para a maior facção do Rio, que tenta expandir sua organização para a Zona Oeste, como vem acontecendo na Gardênia Azul.

As constantes trocas de tiros acontecem em meio a uma tentativa de expansão territorial do CV liderada por traficantes do Morro do São João.