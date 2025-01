Agente penitenciário é sequestrado enquanto esperava carro de app e achado morto em cemitério

O policial penal (antigo agente penitenciário) Sergio Ferreira dos Santos, de 48 anos, foi encontrado morto na terça-feira, 14, em um cemitério na comunidade Santa Rita, em Osasco, na Grande São Paulo. A vítima foi assassinada depois de ser sequestrada no final da tarde da segunda, 13, enquanto esperava por transporte de aplicativo para ir para o trabalho, informou o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Sifuspesp), em nota divulgada no site da entidade.

Santos trabalhava no Centro de Detenção Provisória I "ASP Ederson Vieira de Jesus", de Osasco, e era servidor da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo desde 2002, na primeira turma de Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informa que a perícia foi requisita para o local e que as diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

"As investigações prosseguem pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) da cidade", informou a pasta.

Conforme o Sifuspesp, Santos foi sequestrado por volta das 17, na Vila Menk, quando esperava um carro de aplicativo para ir para o trabalho.

Ele foi abordado por dois criminosos em um carro, que o obrigaram a entrar no veículo. Segundo testemunhas, pelo menos um dos suspeitos estava armado.

O corpo foi localizado na última terça, em um cemitério clandestino na comunidade Santa Rita, a cerca de quatro quilômetros da sua residência.

"Até o momento não existem informações sobre a motivação do crime", diz a Sifuspesp, que lamentou a morte de Santos, e o descreveu como uma pessoa querida pelos colegas e alguém tranquilo e cordial.

A Secretaria da Administração Penitenciária e a Polícia Penal do Estado de São Paulo também lamentaram a morte do servidor Sergio Ferreira dos Santos, "que foi covardemente assassinado," e afirmam que colaboram com as investigações para a elucidação do homicídio.

Sergio Ferreira dos Santos foi velado nesta quarta, na Funerária e Velório Municipal Bela Vista, e sepultado no Cemitério Municipal Santo Antônio, ambos em Osasco.

Delegado é morto na zona sul de São Paulo no mesmo dia

O delegado Josenildo Belarmino de Moura Júnior, de 32 anos, foi morto na terça-feira, durante um assalto no bairro Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que a vítima é abordada por um homem que se posiciona atrás de uma caçamba.

O caso foi registrado como latrocínio e é investigado pela 11° DP (Santo Amaro).