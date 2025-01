Vídeo: Motorista pede perdão a bandidos armados ao entrar por engano na Cidade Alta

Rio - Um motorista de aplicativo foi abordado e ameaçado por criminosos armados, ao entrar por engano na Cidade Alta, na Zona Norte. A região faz parte do Complexo de Israel, controlado por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), onde condutores têm sido interceptados frequentemente pelos bandidos, ao passarem pela área. Em alguns casos, as vítimas acabam sendo baleadas.



As imagens, divulgadas inicialmente pela BandNews FM e obtidas pelo Meia Hora, foram registradas por câmeras do veículo. O vídeo mostra o motorista dirigindo por ruas da região do Complexo de Israel e com uma passageira no banco de trás, quando se depara com uma "trincheira" aberta no asfalto e sinalizada por cones. Ele retorna de ré e retoma o caminho, até que entra em uma rua da Cidade Alta, onde há um carro em sua frente, que também para.



Ao se depararam com um criminoso armado perto de um poste, a mulher pede para que ele abaixe os vidros do carro e é possível ouvir uma pessoa gritando a mesma ordem do lado de fora. Assustados, eles descem do veículo e, logo em seguida, outro criminoso sai de trás de um caminhão, usando um colete balístico e apontado um fuzil na direção do automóvel. O registro mostra então o condutor se desculpando com os bandidos.



"Estou trabalhando, perdão, sou Uber", diz o motorista, enquanto é xingado e ameaçado pelos criminosos. "Eu estou trabalhando para a moça. Perdão, desculpa de verdade. Perdão, eu não olhei, estava olhando o caminho aqui, 'meu chefe', perdão", se justifica a vítima, que pergunta se pode dar meia-volta. "Vai, some", responde um dos traficantes. "Que absurdo isso", desabafa o condutor com a passageira, depois que eles deixam o local. Confira abaixo.

Motorista pede perdão a criminosos armados ao entrar por engano na Cidade Alta.



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/cNCqDUDN0J — Jornal O Dia (@jornalodia) January 16, 2025