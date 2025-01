Segurança de Eduardo Paes é baleado por assaltantes na Zona Norte

Edgar de Almeida Queiros, guarda municipal responsável pela segurança do prefeito do Rio, Eduardo Paes, foi baleado em uma tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (16), no Andaraí, Zona Norte.



O agente dirigia um carro em direção à Gávea Pequena, residência oficial do prefeito, quando criminosos abordaram o veículo na Rua França Júnior, por volta das 5h.



Dentro do veículo estava também um policial militar, que reagiu à tentativa de assalto e trocou tiros com os suspeitos. Edgar foi atingido no braço, socorrido e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ele já recebeu alta. O PM não se feriu. Os criminosos fugiram.



O caso está sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca). A Polícia Civil iniciou as diligências imediatamente e recuperou os veículos utilizados pelos autores, que passaram por perícia. A investigação segue para identificar e localizar os criminosos.