Só tinha 12 anos

Uma menina de 12 anos morreu baleada, ontem, na comunidade do Buraco Quente, no Jardim Metrópole, em São João de Meriti. Ela estava andando na rua com a mãe, quando ambas foram surpreendidas por um tiroteio. A mulher também foi atingida com um tiro na perna direita.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram verificar informações sobre "um indivíduo em uma moto roubada e esconderijo de armas e drogas na região". No local, os militares dizem que foram atacados a tiros vindos da comunidade do Buraco Quente. Na ação, eles prenderam um suspeito e a moto roubada.

Posteriormente, os PMs foram avisados que mãe e filha haviam sido atingidas. As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital Municipal de São João de Meriti, onde a criança morreu. A mãe foi transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, e segue estável.

O corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.