PM diz que tem atuado na região

Durante a ação dos criminosos, ainda é possível ver dois bandidos passando em uma motocicleta, com o garupa portando um fuzil. Ainda não há informações de quando o caso aconteceu, mas a abordagem ao motorista e a passageira ocorreu à luz do dia, enquanto diversos moradores circulavam pela rua, inclusive crianças com uniformes escolares.

Procurada, a Polícia Militar informou por meio de nota da sua assessoria de imprensa que "tem atuado tanto em ações pontuais, de maneira técnica, planejada e estratégica com o objetivo de combater as tentativas de expansão e domínio territorial por parte de criminosos de diferentes facções que optam pelo enfrentamento armado, resistindo a abordagem policial e atacando as equipes que estão em patrulhamento", escreveu a corporação no comunicado.