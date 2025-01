Helicóptero cai na região de Caieiras, em SP; duas pessoas são resgatadas com vida

Um helicóptero caiu na caiu na noite de quinta-feira, 16, no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 17. O piloto, além de uma menina de 12 anos, que estava com os pais na aeronave, foram resgatados com vida. Os outros dois ocupantes ainda permanecem dentro do equipamento.

Em entrevista à TV Globo, o sargento Pelegrini, do Helicóptero Águia da PM, primeiro a chegar no local e fazer o resgate dos sobreviventes, disse que tanto o piloto quanto a menina foram resgatados conscientes. Eles chegaram ao local por meio do sinal de celular de uma das vítimas.

"Iniciamos o giro em cima da aeronave e avistamos uma pessoa tentando sair da área de mata. Optamos por pousar para tentar de alguma forma ajuda-lo. Adentramos a área de mata, ele informou que era o piloto, e que tinha lá três vítimas. E que a menina, que tinha passado a noite com ele no local, ela estava bem e direcionou para onde nós deveríamos ir. conseguimos acessar e fazer a retirada dela. Os outros dois passageiros da aeronave nós não tivemos acesso."

Ainda segundo o sargento, o piloto estava bastante abalado e, assim que foi resgatado, pediu água. "Ele estava muito abalado, passou a noite em uma aérea ruim, muito úmida. Local de difícil acesso, ele já perdeu energia durante a noite e ainda gastou muita energia tentando sair daí", relatou o sargento.

Conforme a corporação, a vítima resgatada estava consciente e foi removida para um hospital da região. Houve a interdição da Rodovia dos Bandeirantes no trecho do km 30 para o pouso de um helicóptero de resgate.