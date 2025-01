Queda de helicóptero na Grande SP deixou duas pessoas mortas

Um helicóptero caiu na noite de quinta-feira, 16, no Morro do Tico-Tico, nas proximidades do Conjunto Habitacional Nosso Teto, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. De acordo com informações do Comando de Aviação da Polícia Militar, obtidas por meio do Corpo de Bombeiros, a aeronave foi encontrada na manhã desta sexta-feira, 17. O piloto, além de uma menina de 11 anos, que estava com os pais na aeronave, foram resgatados com vida. O casal não sobreviveu.

Foram iniciadas as buscas na tentativa de localizar os pais da criança. Posteriormente, foi confirmada a informação de que eles foram encontrados já sem vida. Ainda não há identificação das vítimas do acidente.

Em entrevista à TV Globo, o sargento Pelegrini, do Helicóptero Águia da PM, primeiro a chegar e fazer o resgate dos sobreviventes, disse tanto o piloto quanto a menina foram resgatados conscientes e encaminhados para atendimento em hospital da região. Eles chegaram ao local por meio do sinal de celular de uma das vítimas.