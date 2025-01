Irmão de menina morta em São João de Meriti queria tirá-la da comunidade

Rio - O irmão mais velho de N.M.S, de 12 anos, planejava tirar a menina da comunidade do Buraco Quente, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A criança havia saído de casa com a mãe, na região, quando foi atingida por uma bala perdida, durante um tiroteio, e acabou morrendo. A mulher também ficou ferida e já recebeu alta médica.



De acordo com cunhada da vítima, ela e o marido pretendiam levar a menina para morar com eles fora do Buraco Quente, por conta da violência na comunidade. "A gente ia pegar ela para morar com a gente, só que não deu tempo, infelizmente", lamentou a mulher, que afirmou ainda que o irmão mais velho e toda a família estão abalados, especialmente a mãe, que só soube da morte quando recebeu alta médica. "(A reação da mãe) não foi muito boa", contou.



Após serem baleadas, mãe e filha foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de São João de Meriti. Atingida no tórax, a criança não resistiu. Já Claudia Morais, de 42 anos, precisou ser transferida para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense, onde deu entrada baleada na perna direita.



No hospital, a mãe passou por exames de imagens, que apontaram a entrada e saída de projétil, sem lesões cirúrgicas. Ela recebeu curativo e teve alta, com prescrição de medicamentos e orientações, na noite de quinta-feira. O corpo de N. foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Duque de Caxias nesta sexta-feira (17), mas ainda não há informações sobre o sepultamento.



Entenda o caso



Na manhã de quinta-feira, N.M.S havia saído de casa com a mãe para comprar refrigerante para o almoço, quando foram surpreendidas por um tiroteio e acabaram sendo atingidas por tiros. Segundo a Polícia Militar, o 21º BPM (São João de Meriti) verificava informações sobre "um indivíduo em uma moto roubada e esconderijo de armas e drogas na região". Os PMs dizem ter sido atacados a tiros vindos da comunidade do Buraco Quente, dominada pelo Comando Vermelho (CV).

Na ação, os PMs prenderam um suspeito e a moto roubada. Posteriormente, foram avisados que mãe e filha haviam sido atingidas e levadas para um hospital do município. De acordo com o Fogo Cruzado, é o segundo caso de adolescente baleado neste ano no Grande Rio. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. O comando do 21º BPM também instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias do fato.