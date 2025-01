Homem comunica falso roubo de Porsche Cayenne para receber seguro de R$ 1 milhão e acaba preso

Rio das Ostras – Um trabalho de investigação e inteligência da 128ª DP (Rio das Ostras) levou à prisão em flagrante de um homem que tinha acabado fazer uma falsa comunicação de roubo de um carro de luxo para ter acesso ao seguro do automóvel, avaliado em cerca de R$ 1 milhão. A captura ocorreu nesta quinta-feira (16), em Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Civil – que teve apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar na ação –, Piero Gabriel Ramos procurou a distrital para denunciar que dois criminosos teriam roubado seu Porsche Cayenne 2023 no bairro Ouro Verde. Os agentes, no entanto, notaram diversas contradições no depoimento e, em seguida, verificaram em imagens de câmeras de segurança que não havia acontecido um crime no local e horário citados. O veículo, visto por imagens de câmeras pela última vez no Rio, ainda não foi localizado.

Questionado pelos policiais, Piero admitiu que aplicou o golpe porque pretendia usar o dinheiro do seguro para pagar as parcelas da compra do próprio veículo, no valor aproximado de R$ 26 mil, cada. As investigações apontam ainda que ele causou um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões a seguradoras, uma vez que já havia comunicado anteriormente o falso roubo de outros dois veículos de luxo da marca Jaguar.

“Fizemos levantamento e verificamos que ele registrou outros dois roubos, nas mesmas circunstâncias, narrando os mesmos fatos. E nós vamos continuar investigando-o para saber se nesses outros dois roubos que registrou, também aplicou o golpe. Ele foi autuado pelo crime de falsidade ideológica e ficará à disposição da Justiça”, acrescentou o delegado titular da 128ª DP, Filipi Poeys Lima.

A Polícia Civil comunicou não esclareceu onde Piero escondeu o Porsche enquanto sustentava a versão de que o veículo havia sido roubado.