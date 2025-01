Suspeito de furtar cabos em Oswaldo Cruz é amarrado e puxado por motos na Zona Norte

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra motociclistas puxando um homem, amarrado por um fio e com as mãos para trás, pelas ruas do bairro Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio. Segundo a polícia, ele e mais um foram levados à delegacia por populares após as filmagens, suspeitos de furto de cabos.



O caso aconteceu nesta quinta-feira (16). Nas imagens, é possível ver o homem correndo descalço enquanto as motos o rodeiam. Um dos motociclistas segura o fio que está amarrado ao suspeito.



No vídeo, é possível ouvir um homem dizer "amarraram, estão levando lá para o 'Ted'". A publicação, feita nas redes sociais do bairro, ainda diz que "pegaram roubando e depois de desfilar com eles deram aquela massagem".



Segundo a Polícia Militar, agentes do Bairro Presente do Campinho/Oswaldo Cruz do 9º BPM (Rocha Miranda) foram checar denúncia de que dois homens foram detidos por populares na Rua Carlos Xavier, em Oswaldo Cruz, após cometerem furtos.



Os dois foram encaminhados para a 30ª DP (Marechal Hermes).