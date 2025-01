Quem fala o que quer, escuta o que não quer! Personal trainer viraliza ao dar "patadas" em alunos

O personal trainer e criador de conteúdo Matheus Silva fez a diversão dos internautas ao imaginar como seriam as respostas sinceras (e um pouco irônicas) dos instrutores de academia, se eles pudessem dizer o que realmente pensam. Em um vídeo publicado nesta segunda-feira (14) em seu perfil no TikTok e Instagram, onde já tem mais de 100 mil seguidores, Matheus recria cenas típicas do local, mostrando alunos fazendo perguntas bem óbvias, e ele respondendo de forma divertida, com algumas "patadinhas" engraçadas.

Com o vídeo já ultrapassando um milhão de visualizações, Matheus também aproveita para fazer uma crítica leve à falta de educação e atenção de alguns alunos. Ele mostra, de forma bem-humorada, que por trás das risadas, há uma boa dose de realidade, algo que só quem vive a rotina da academia pode realmente entender. Assista!