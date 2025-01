'Justiça': Jovem baleada na cabeça pela PRF escreve bilhete à família

De acordo com o pai da vítima, Alexandre Rangel, Juliana já sabe que foi baleada e, nesta quinta-feira (16), entregou o bilhete durante uma visita dele, já que ainda não consegue falar. "Quero justiça. Só Deus e eu sabemos o que estou passando", diz o texto assinado por ela. Rio - A jovem de 26 anos baleada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) continua respondendo bem ao tratamento e se comunicou com familiares por meio de um bilhete. Juliana Leite Rangel está internada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, desde a véspera de Natal do ano passado, quando foi atingida na cabeça. No recado que escreveu aos familiares, a vítima desabafou sobre seu estado e pediu justiça.De acordo com o pai da vítima, Alexandre Rangel, Juliana já sabe que foi baleada e, nesta quinta-feira (16), entregou o bilhete durante uma visita dele, já que ainda não consegue falar. "Quero justiça. Só Deus e eu sabemos o que estou passando", diz o texto assinado por ela.

"Graças a Deus, cada dia que passa ela está interagindo mais, está se recuperando bem. Ontem fui visitá-la e ela fez até uma cartinha, escreveu. Apesar dela estar com a traqueostomia, não podendo falar, está interagindo muito bem, escreveu na cartinha que quer justiça. Eu estou muito feliz que a minha filha está viva, isso foi um milagre de Deus", celebrou Alexandre.

"Quero agradecer a todos que estão ajudando nessa fase da Juliana, em que ela está interagindo, está se expressando através de cartinhas. Ontem, ela pediu justiça, porque ela está sabendo mais ou menos o que está acontecendo com ela. Ela pediu justiça porque só ela e Deus sabem o que ela está passando ali. É só alegria, ontem ela acabou com a medicação de antibióticos, porque ela estava com infecção, e graças a Deus está dando tudo certo, já deu. É só felicidade, só vitória", declarou a mãe, Dayse Rangel.

Juliana Leite Rangel usou bilhete para desabafar e pedir justiça Arquivo Pessoal

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a paciente segue respirando por meio da traqueostomia e está em processo de desmame, ficando em períodos do dia fora do suporte ventilatório, depois que precisou voltar para a ventilação mecânica, no último dia 7 . A pasta disse ainda que a jovem se mantém sem necessidade de sedação, despertando e interagindo, e realizando fisioterapia motora e respiratória.

"Do ponto de vista neurológico, não apresentou novos sintomas, sem novos déficits e sem necessidade de nova abordagem neurocirúrgica". Juliana continua em terapia intensiva e não há previsão de alta do CTI. O boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (17) aponta que ela está em bom estado geral, apresentando estabilidade hemodinâmica, sinais clínicos e laboratoriais de boa resposta ao tratamento para controle do quadro infeccioso.



Animados com a evolução de Juliana, os pais agradeceram a equipe médica do hospital e aos policiais militares que socorreram a jovem, na ocasião. "A gente quer agradecer a Deus em primeiro lugar, aos dois policiais que salvaram minha filha e a equipe inteira do (Hospital Municipalizado) Adão Pereira Nunes, agradecer por tudo. Minha filha está voltando, já voltou. Em nome de Jesus, é só vitória", disse Dayse.