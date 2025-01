Chegas e partidas: Rodoviária do Rio tem turistas e cariocas no feriadão

Rio – Como já é tradição, a Rodoviária do Rio será o ponto de partida de inúmeras famílias que se planejaram para passar o feriadão de São Sebastião nos mais variados destinos turísticos do estado – ou até fora dele. A estimativa da concessionária responsável pelo espaço é que 193.208 passageiros deverão utilizar o serviço de ônibus entre esta sexta-feira (17) e a próxima terça (21) – um dia após o feriado propriamente dito.

Pronto para embarcar com a família, Lucas Malaquias, morador de Benfica, na Zona Norte, estava na expectativa de rever o irmão, Leandro, que se mudou por questões profissionais, há 15 anos, para Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, onde constituiu uma família e acabou ficando de vez.

Para Lucas, de 31 anos, a rodoviária reúne vantagens que motivam a família Malaquias a usá-la anualmente: “Vamos a Campos uma ou duas vezes ao ano. E sempre que vamos viajar, usamos a rodoviária por ser o meio mais fácil e seguro”, alega ele, ao lado da mãe Ana (56), da esposa Fernanda (37), do filho João (6) e dos enteados Júlia (14) e Renan (16).

E nem mesmo a ocupação acima da média típica dos feriadões intimida a família: “Já estamos acostumados a pegar esse fluxo intenso. Até por ser bem difícil pegar a rodoviária vazia (risos)”, brinca Lucas, que retornará de Campos com a família na noite de segunda, novamente de ônibus.

Letícia (D) e a mãe Juçara vão passar o feriadão em São Pedro da Aldeia Armando Paiva/Agência O Dia

Também ciente do movimento mais intenso no terminal em determinadas épocas, Letícia Barbosa, de 39 anos, tem uma estratégia para evitar perrengues com filas: “Compro antes pela Internet”, conta a moradora de Madureira, também na Zona Norte, a caminho de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, ao lado da mãe Juçara, de 64 anos, a quem chama de “companheira de viagens e eventos”.

E assim como Lucas, Letícia também embarca para rever alguém: “Vamos visitar uma amiga que não vejo há anos”, celebra a passageira, admitindo que o reencontro não é a única finalidade da viagem: “Também vamos curtir o sol, as praias e conhecer lugares novos”.

Frequentadora assídua, ela chegou ao terminal para a segunda viagem de ônibus em 2025. E já planeja a próxima: “Vem o Carnaval aí, e eu vou usar de novo (risos)”, encerra.

As famílias de Lucas e Letícia ajudam a formar a maior concentração de viajantes por dia ao longo do feriadão, que deve se dar ainda nesta sexta. A expectativa é de 26.800 pessoas partindo e 17.300 chegando. Para atender a demanda nas plataformas de embarque e desembarque, as 39 viações que operam na rodoviária disponibilizaram um total de 6.634 ônibus – 1.039 extras.

Dentre os destinos mais procurados, estão Costa do Sol, Costa Verde, Região Serrana e outras cidades do interior do estado – além de algumas de São Paulo e Minas Gerais.

Recomendações e desconto

Como trunfo para atrair mais passageiros, a concessionária lançou uma promoção que dá 10% de desconto, até segunda-feira, no bilhete comprado no site oficial com o cupom: Carioca10.

Além disso, para evitar transtornos, a empresa orienta os passageiros a chegarem ao terminal pelo menos uma hora antes do horário do embarque. É importante também ter em mãos os documentos de identificação originais com foto para o embarque (acima de 12 anos).

Outra recomendação é estar alerta a aliciadores que oferecem serviços irregulares de transporte no entorno da rodoviária.